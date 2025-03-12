Школьница умерла от неизвестного вируса в российском городе

В Омске 15-летняя девочка умерла от неизвестного вируса. О ее смерти сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, девочка заболела 3 марта. У нее поднялась температура до 38,4, несколько дней она держалась, после этого родители обратились к медикам. Девятикласснице назначили лечение как при простуде и отпустили домой.

К 8 марта температура тела школьницы неожиданно упала до 34,7 градуса. Родители срочно вызвали скорую помощь. Медик лишь осмотрел девочку и уехал. После этого пациентке стало плохо, ее начало рвать. Спустя некоторое время ребенок умер.

В смерти девочки обвиняют врачей, поставивших неверный диагноз. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.