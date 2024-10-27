Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в российском регионе

На Камчатке днем 27 октября произошло землетрясение. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным специалистов, магнитуда сейсмособытия составила 5,6 балла. Эпицентр землетрясения находился в море.

Жители Петропавловска-Камчатского ощущали подземные толчки силой до двух баллов. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами в регионе не объявлялась. // Фото: unsplash.com / Dominik Hofbauer