02 апреля 2025, 13:17
Россия

Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в российском регионе

В Хабаровском крае зафиксированы подземные толчки
Фото: unsplash.com / Dominik Hofbauer

В Хабаровском крае зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным источника, подземные толчки произошли сегодня в 8:48 по московскому времени в акватории Татарского пролива. Эпицентр сейсмособытия находился на глубине 8 километров. По предварительным данным, магнитуда землетрясения составила 4,1 балла по шкале Рихтера.

Отмечается, что жители региона не ощутили подземных толчков. Разрушений нет, объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

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Метки: 
хабаровский край
землетрясение
татарский пролив
сейсмособытие
МЧС