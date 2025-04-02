Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в российском регионе

В Хабаровском крае зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным источника, подземные толчки произошли сегодня в 8:48 по московскому времени в акватории Татарского пролива. Эпицентр сейсмособытия находился на глубине 8 километров. По предварительным данным, магнитуда землетрясения составила 4,1 балла по шкале Рихтера.

Отмечается, что жители региона не ощутили подземных толчков. Разрушений нет, объекты ЖКХ работают в штатном режиме.