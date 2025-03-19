Зеленский приехал на переговоры в Финляндию

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с супругой приехал на переговоры в Финляндию. В планах – встречи с финским президентом, премьер-министром, чиновниками и представителями оборонных компаний.

Встреча будет касаться военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, сообщает «Газета.Ru». У супруги Зеленского в планах обсуждение сотрудничества в области образования.

Ранее Зеленский посещал Суоми весной 2023 года. Президент Финляндии Александр Стубб ранее высказался об отправке миротворцев в зону конфликта.