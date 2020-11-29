Завтра в Карелии похолодает до минус семи градусов

Завтра, в понедельник 30 ноября, в Петрозаводске, по информации карельского гидрометцентра, ожидается пасмурная погода, снег. Ветер прогнозируется юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью будет от -3 до -5, днем от 0 до +2 градусов.

В целом по Карелии, погода будет пасмурной, ожидается снег. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью будет от -2 до -7, днем от -3 до +2 градусов.

Погода в районах Карелии по информации gismeteo.ru.

В Костомукше – пасмурно, снег, температура воздуха от -4 до -3 градусов.

В Сегеже – пасмурно, снег, температура воздуха от -5 до -3 градусов.

В Сортавале – пасмурно, снег, температура воздуха от -2 до +3 градусов.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

О погоде в Карелии в декабре 2020 года читайте здесь.