Прогноз погоды на сегодня, воскресенье 29 ноября

Сегодня, в воскресенье 29 ноября, в Петрозаводске, по информации Карельского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем выпадет снег. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем – от -1 до -3 градусов.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Выпадет снег. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем – от -1 до -6 градусов.

Температура воздуха в районах Карелии по данным сайта gismeteo.ru.

В Костомукше – пасмурно, снег, температура воздуха до -2 градусов.

В Сегеже – пасмурно, снег, температура воздуха до -1 градусов.

В Сортавале – пасмурно, снег, температура воздуха до +1 градуса.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

О погоде в Карелии в декабре 2020 года читайте здесь.