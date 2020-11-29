Прогноз погоды на сегодня, воскресенье 29 ноября
Сегодня, в воскресенье 29 ноября, в Петрозаводске, по информации Карельского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем выпадет снег. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем – от -1 до -3 градусов.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Выпадет снег. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем – от -1 до -6 градусов.
Температура воздуха в районах Карелии по данным сайта gismeteo.ru.
В Костомукше – пасмурно, снег, температура воздуха до -2 градусов.
В Сегеже – пасмурно, снег, температура воздуха до -1 градусов.
В Сортавале – пасмурно, снег, температура воздуха до +1 градуса.
Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.
О погоде в Карелии в декабре 2020 года читайте здесь.