Завтра в Карелии похолодает и выпадет снег

Завтра, в воскресенье 29 ноября, в Петрозаводске, по информации Карельского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем выпадет снег. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью – от -3 до-5, днем – от -1 до -3 градусов.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Выпадет снег. Ветер прогнозируется ночью восточный, юго-восточный, днем восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью – от -2 до -7, днем – от -1 до -6 градусов.

Температура воздуха в районах Карелии по данным сайта gismeteo.ru.

В Костомукше – пасмурно, снег, температура воздуха от -4 до -2 градусов.

В Сегеже – пасмурно, снег, температура воздуха от -4 до -1 градусов.

В Сортавале – пасмурно, снег, температура воздуха от 0 до +1 градуса.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

О погоде в Карелии в декабре 2020 года читайте здесь.