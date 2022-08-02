Завершился пятый туристический слет карельских подростков

В Карелии состоялся пятый за лето туристическом слете «Моя малая Родина – Карелия». В деревне Нурмолицы с 21 по 30 июля 45 ребят из Олонца, Пряжи, Беломорска и Сортавалы принимали участие в различных мероприятиях.

«Они участвовали в фольклорном празднике «Карельские забавы», также ознакомились Красной книгой Карелии. Для подростков были организованы игры- квесты, викторины. Дл яних проводили презентацию женского и мужского национального костюма, после которой в творческой мастерской ребята могли нарисовать орнаменты и изготовить из бумаги карельские рубахи»,

- рассказали в министерстве социальной защиты.

Но настоящим праздником для подростков стало приглашение общества из Санкт-Петербурга «Мы поможем» на фестиваль VK Fest. Это грандиозный open-air, который вот уже пятое лето проходит в Парке 300-летия Северной столицы. Крупнейшая социальная сеть России на два дня выходит в офлайн и превращает берег Финского залива в место притяжения блогеров, популярных артистов, меломанов и просто любителей активного отдыха. Фото: soc.gov.karelia.ru.