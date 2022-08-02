Карельские ученые исследуют почвы с помощью георадара

В Карельском научном центре опробовали новую методику исследования почвы - при помощи георадиолокационного зондирования. Как рассказали в КарНЦ, пока основным способом изучения остается ручная раскопка, что весьма трудоемко. А использование георадара позволит диагностировать значительные по площади территории – до нескольких километров за один день.

«Это поможет быстрее и эффективнее проводить почвенное картирование, фиксировать вариабельность почвенного покрова, выявлять уязвимые или загрязненные участки. Практическая реализация может найти применение в точном земледелии и экологическом мониторинге»,

- пояснили ученые.

Отметим, что разработкой системы комплексного мониторинга окружающей среды Восточной Фенноскандии, входящей в Арктическую зону РФ, занимается лаборатория экологического мониторинга и моделирования Отдела комплексных научных исследований КарНЦ РАН. Фото: Станислав Кутенков, Николай Петров.