Завершено строительство пилотного проекта в "Университетском городке"

Компания «Карельский оператор недвижимости» завершила строительство пилотного проекта - элитного коттеджа в районе «Университетский городок». Главным партнером, проводившим анализ спроса на подобные предложения, выступил «Многофункциональный центр недвижимости» (МФЦН). Между сторонами было заключено эксклюзивное соглашение.

В 2021 году были проведены все работы, начиная от разработки участка и заканчивая его застройкой с благоустройством. Дом построен по уникальному проекту, общая площадь дома составляет 184,2 квадратных метра. Материал - кирпич высшего качества, терраса - из специальной доски.



Проект соответствует высоким стандартам качества. К дому подведено электро- и водоснабжение, подача воды обеспечена скважиной и колодцем. Помещения отапливаются водяными полами, оснащенными котлом с гидроаккумулятором. Поэтому можно существенно сэкономить на коммунальных платежах - общая стоимость «коммуналки» будет на уровне стандартной квартиры.

Использование дорогих материалов и грамотный подход к строительству коттеджа позволили получить документацию о подтверждении класса энергоэффективности уровня «А+». Современная и практичная архитектура позволяет эксплуатировать также и крышу, которая утеплена и оснащена кровельными вентиляторами.





О подробностях создания проекта рассказал директор по строительству «Карельского оператора недвижимости» Павел Леонтьев:

Дом в «Университетском городке» действительно является единственным проектом, выполненным по масштабному исследованию агентства недвижимости. При этом хотелось бы отметить профессиональный подход компании. Представители ООО «МФЦН» не просто предложили дом определённой площади, а, изучив спрос покупателей и зная о существующих предложениях на рынке, помогли разработать современную, функциональную планировку, но при этом без излишеств. Особое внимание ООО «МФЦН» уделили контролю качества проектных решений, которые должны сделать будущую эксплуатацию максимально комфортной. Например, проектом предусматривается ввод в здание дополнительного кабеля для подключения дизель-генераторной установки в случае отключения электроснабжения. Также важно отметить высокую строительную готовность дома. Вот это по-настоящему дом «под ключ». Выполнены работы по озеленению территории, установлено ограждение участка, дренаж, ворота, стояночное место замощено брусчаткой, внутри здания выполнена разводка сетей водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, отопления, установлен дорогой финский водонагреватель.

По эксклюзивному договору с МФЦН покупатель получает на руки все необходимые документы по дому и целый проект по освещению, предоставляемый как приятный подарок.



С сегодняшнего дня начинаются презентации дома для клиентов.

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