Петрозаводск бьет антирекорды

Причина засоров остается неизменной – неправильное эксплуатирование сетей жителями города. Из канализации достают ветошь, предметы личной гигиены, одноразовые медицинские маски и строительный мусор. Например, этой неделе на улице Варламова причиной засора стал пенопласт.

Для наглядности того, что происходит с канализацией, сотрудники АО «ПКС-Водоканал» предоставили видео устранения засора на Лесном проспекте. Трудно вообразить, что кому-то в голову придет идея смыть в унитаз тряпки, но это, к сожалению, реальность – из канализации достают целые клубы ветоши, как тут не случиться засору?

Даже если мусор случайным образом пройдет по домовым сетям, то у выхода из дома он присоединится к отходам из других квартир, и во дворе канализация выльется наружу – будет засор.

В сутки происходит около 18 таких засоров, это большая цифра для нашего города. Чтобы этого не случалось, нужно всего лишь соблюдать правила пользования канализацией. Не выбрасывайте в унитаз:

Средства личной гигиены, в том числе подгузники, ватные палочки, влажные салфетки и т.д.

Медицинские маски, перчатки

Окурки, спички

Целлофан

Бытовой и строительный мусор

Наполнители кошачьих лотков

Масло, жир, остатки еды

В Петрозаводске из канализации ежедневно достают упаковки от полуфабрикатов, чеки, бинты – прежде чем выкидывать это в унитаз, подумайте, что вы можете затопить не только свою квартиру, а доставить неприятности еще и соседям.

Те же правила остаются и в общественных местах: пожалуйста, в больницах, торговых центрах и кинотеатрах не забывайте, что из-за маски, спущенной в унитаз, на улице вы можете встретить ручей канализационных стоков.