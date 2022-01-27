27 января 2022, 15:19
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Петрозаводск бьет антирекорды

Специалисты ОА «ПКС-Водоканал» только за одну ночь устранили 10 канализационных засоров
Фото- и видео представлены в официальной группе «РКС-Петрозаводск» социальной сети «ВКонтакте»

Причина засоров остается неизменной – неправильное эксплуатирование сетей жителями города. Из канализации достают ветошь, предметы личной гигиены, одноразовые медицинские маски и строительный мусор. Например, этой неделе на улице Варламова причиной засора стал пенопласт.

Для наглядности того, что происходит с канализацией, сотрудники АО «ПКС-Водоканал» предоставили видео устранения засора на Лесном проспекте. Трудно вообразить, что кому-то в голову придет идея смыть в унитаз тряпки, но это, к сожалению, реальность – из канализации достают целые клубы ветоши, как тут не случиться засору?

Даже если мусор случайным образом пройдет по домовым сетям, то у выхода из дома он присоединится к отходам из других квартир, и во дворе канализация выльется наружу – будет засор.

В сутки происходит около 18 таких засоров, это большая цифра для нашего города. Чтобы этого не случалось, нужно всего лишь соблюдать правила пользования канализацией. Не выбрасывайте в унитаз:

  • Средства личной гигиены, в том числе подгузники, ватные палочки, влажные салфетки и т.д.
  • Медицинские маски, перчатки
  • Окурки, спички
  • Целлофан
  • Бытовой и строительный мусор
  • Наполнители кошачьих лотков
  • Масло, жир, остатки еды

В Петрозаводске из канализации ежедневно достают упаковки от полуфабрикатов, чеки, бинты – прежде чем выкидывать это в унитаз, подумайте, что вы можете затопить не только свою квартиру, а доставить неприятности еще и соседям.

Те же правила остаются и в общественных местах: пожалуйста, в больницах, торговых центрах и кинотеатрах не забывайте, что из-за маски, спущенной в унитаз, на улице вы можете встретить ручей канализационных стоков.

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Метки: 
АО «ПКС-Водоканал»
«РКС-Петрозаводск»
канализационные засоры
аварийная служба
засор