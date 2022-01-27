В Петрозаводске начнет работу экостанция раздельного сбора отходов

В настоящий момент экостанция еще не открыта, необходимо произвести ряд подготовительных технических работ. Просим граждан немного подождать и пока не пользоваться окошками для приема отходов.

Об открытии экостанции региональный оператор ООО «КЭО» сообщит дополнительно.

Региональный оператор ООО «КЭО» выражает благодарность и признательность руководству гипермаркета «Лента» за готовность безвозмездно предоставить место на своей территории для такого важного и социально значимого для всего города объекта.

Для вывоза собранных отходов из экостанции региональный оператор заключил договор с компанией ООО «ЮВИ ПТЗ». Компания на регулярной основе будет забирать раздельно собранные фракции вторсырья и отправлять их на мусороперерабатывающие предприятия в другой регион.

Две другие экостанции планируется установить у гипермаркета «Лента» на улице Ленинградской и у гипермаркета «Магнит Семейный» на улице Казарменской.