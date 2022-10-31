Запуск нового ЦБК в Карелии оказался под вопросом

Строительство нового целлюлозно-бумажного производства в Сегеже (проект «Сегежа-Запад») оказалось под вопросом, сообщает «Интерфакс». Segezha Group пересмотрела приоритетность проектов по запуску новых производств в Карелии и Красноярском крае.

Компания планировала запустить новое производство в Сегеже на 1,5 миллиона тонн продукции и стоимостью 150 миллиардов рублей в 2024-2025 годах. Но в нынешних реалиях проект может оказаться не приоритетным для компании. С поставщиками оборудования, необходимого на новом предприятии в Сегеже, проблемы. В этом призналась директор Segezha по работе с инвесторами Елена Романова. По ее словам, условия финансирования проекта при текущей ставке ЦБ «не супер оптимальные». Трудности вносит и закрытый европейский рынок.

«Если мы посмотрим на этот проект, он должен был находиться в Карелии, соответственно, ориентирован был бы на рынок Европы в основном. Сейчас, конечно, рынок Европы для нас закрыт. Везти из Карелии в Китай или прочие рынки, понятно, что с точки зрения логистики супер неэффективно»,

- цитирует Романову «Интерфакс».

С учетом этих обстоятельств реализация сибирского проекта по строительству ЦБК в Красноярском крае («Сегежа Восток») более вероятна. В пользу говорит низкая стоимость сырья для варки целлюлозы, доступность китайского оборудования и логистика.

«Из Красноярского края довезти до Китая в разы дешевле, чем везти это из Сегежи, из Карелии», - говорит Романова. Но проект еще предстоит проектировать.

В целом, по словам Романовой, группа сейчас не планирует наращивать capex (прим.ред. капитальные расходы. Затраты предприятия на приобретение внеоборотных активов, а также на их модернизацию). (фото wiki-karelia.ru, ИА «Республика»)