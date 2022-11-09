Запрет на въезд россиян в Финляндию ввели бессрочно

Финляндия для туристов из России закрылась на неопределенное время. Об этом заявил президент страны, передает Yle.

Саули Ниинисте беседовал с коллегами из стран Балтии в Вильнюсе и на итоговой пресс-конференции отметил, что какого-либо временного лимита нет.

- Запрет будет действовать столько, сколько потребуется. На данный момент у нас нет причин его отменять,

- подчеркнул он.

«Петрозаводск говорит» писал, что въезд россиян Финляндия ограничила еще 30 сентября. Пересечь границу можно лишь по гуманитарным причинам. // Фото: Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly