09 ноября 2022, 17:28
Запрет на въезд россиян в Финляндию ввели бессрочно
Финны не будут обсуждать отмену ограничений для граждан РФ
Финляндия для туристов из России закрылась на неопределенное время. Об этом заявил президент страны, передает Yle.
Саули Ниинисте беседовал с коллегами из стран Балтии в Вильнюсе и на итоговой пресс-конференции отметил, что какого-либо временного лимита нет.
- Запрет будет действовать столько, сколько потребуется. На данный момент у нас нет причин его отменять,
- подчеркнул он.
«Петрозаводск говорит» писал, что въезд россиян Финляндия ограничила еще 30 сентября. Пересечь границу можно лишь по гуманитарным причинам. // Фото: Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly