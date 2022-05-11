11 мая 2022, 15:05
«Заплатки» начали ставить на дорогах Петрозаводска
Ямочный ремонт провели на некоторых улицах на Древлянке, в центре и Зареке
В столице Карелии начался ямочный ремонт. Подрядчик «АРК-Пром» устраняет проблемы в местах, которые чаще всего фигурировали в обращениях горожан, пояснили в администрации Петрозаводска.
В ближайшее время «заплатки» поставят на Комсомольском проспекте у гипермаркета «Лента», а также на Древлянской набережной.
Ямы уже заделали на перекрестке улиц Горького и Анохина, на улице Коммунистов, на Лососинском шоссе от АЗС до Чистой улицы. (фото пресс-центр мэрии)