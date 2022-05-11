Подъезд к Петрозаводску временно сузили до двух полос

С сегодняшнего дня начался ремонт подъезда к Петрозаводску. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.

С 11 мая движение на подъезде к Петрозаводску будет организовано по двум полосам из четырех имеющихся, а на подъезде к аэропорту «Петрозаводск» - в поочередном режиме, отметили в ведомстве.

Все работы планируют завершить до середины июня.

Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться установленными дорожными знаками. Фото: karelia.news