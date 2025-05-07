07 мая 2025, 16:00
Залитое в бетон тело бизнесмена нашли в российском регионе
В Челябинской области выясняются обстоятельства гибели коммерсанта
Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
В Челябинской области было обнаружено тело мужчины. Об этом пишет Ura.ru.
По данным источника, тело человека нашли закатанным в бетон. Не исключено, что убийство мужчины произошло из-за денег.
Как сообщает источник, убитый был директором одной из фирм. При этом компания имела долги в несколько миллионов рублей перед подрядчиками. © «Петрозаводск говорит»