Залитое в бетон тело бизнесмена нашли в российском регионе

В Челябинской области было обнаружено тело мужчины. Об этом пишет Ura.ru.

По данным источника, тело человека нашли закатанным в бетон. Не исключено, что убийство мужчины произошло из-за денег.

Как сообщает источник, убитый был директором одной из фирм. При этом компания имела долги в несколько миллионов рублей перед подрядчиками. © «Петрозаводск говорит»