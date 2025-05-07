Волгограду дали название Сталинград

Накануне Дня Победы Волгоград переименовали в Сталинград. Соответствующие знаки установлены на въездах в город, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что имя «Сталинград» возвращают Волгограду несколько раз в году, каждый из которых приурочен к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8-9 мая, 22 июня, 23 августа, 2-3 сентября, 19 ноября, а также 9 декабря.

Напомним, День Победы будет широко праздноваться и в Петрозаводске. С программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке. © «Петрозаводск говорит»