Закончены поиски пропавшей после выхода из дома петрозаводчанки

Объявленная сегодня в розыск женщина найдена. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. Криминальной составляющей в ее исчезновении нет.

Напомним, жительница Петрозаводска вышла из дома, расположенного на улице Суоярвской, и пропала без вести. О ее судьбе ничего не было известно.

В полиции не уточнили обстоятельства обнаружения горожанки. Стражи порядка поблагодарили СМИ и неравнодушных горожан за помощь в распространении информации. Фото sitv.ru