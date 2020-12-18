Обгон автобуса закончился лобовым столкновением на Ключевой

Сегодня в 9:48 на улице Антонова в Петрозаводске произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, что одна из машин пошла на обгон автобуса. После выезда на встречку и произошло лобовое столкновение.

В результате происшествия автомобили получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. Фото Андрей Казанцев, «ДТП Петрозаводска и Карелии»