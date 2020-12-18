18 декабря 2020, 19:21
Обгон автобуса закончился лобовым столкновением на Ключевой
Городская камера наблюдения сняла дорожную аварию, произошедшую на улице Антонова
Сегодня в 9:48 на улице Антонова в Петрозаводске произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, что одна из машин пошла на обгон автобуса. После выезда на встречку и произошло лобовое столкновение.
В результате происшествия автомобили получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. Фото Андрей Казанцев, «ДТП Петрозаводска и Карелии»