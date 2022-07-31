Заключенный напал на сотрудника колонии в Карелии

В Сегеже завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего осужденного. Он обвиняется в дезорганизации деятельности колонии, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, 21 мая мужчина, отбывающий наказание в колонии строгого режима, напал на сотрудника учреждения, схватил его за одежду и нанес несколько ударов по лицу, от которых инспектор сумел увернуться.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Следователи собрали достаточно доказательств по делу, отметили в СК. Фото: unsplash.com