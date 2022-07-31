Тело рыбака подняли из озера в Карелии

На озере Кариярви недалеко от Лоймолы водолазы нашли тело 67-летнего рыбака, пропавшего 27 июля. Об этом сообщает паблик группы «Добротворецъ».

Мужчина пропал в результате опрокидывания лодки. 29 июля его тело было найдено на дне озера в слое ила. Водолазы работали в течение двух дней, несмотря на сложные погодные условия. В итоге труп был поднят на поверхность. Позже была обнаружена и лодка погибшего. Ее доставили к берегу.

Поисковые работы вели водолазы из Ивановской и Ленинградской областей, специально приехавшие в наш регион по заявке. Фото паблика «Добротворецъ»