Загородный дом обокрали в Карелии

В полицию Медвежьегорского района обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что из его деревенского дома украдено имущество: газовый баллон, бензогенератор и рога лося. В доме он бывал редко, поэтому кражу обнаружил не сразу, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 21-летний молодой человек. Мужчина рассказал, что приметил пустующий дом и решил туда забраться. В итоге похищенное имущество он продал, а деньги потратил на алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото forumnov.com