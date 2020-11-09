Пожарные пришли на выручку застрявшим на балконах женщине и детям

Вчера в 19 часов 41 минуту на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи.

Мужчина сообщил, что на улице Нойбранденбургской у него на балконе оказалась закрыта теща. Женщина вышла по хозяйственным делам, а дверь захлопнулась. Прибывшие к месту вызова пожарные установили трехколеную лестницу на балкон третьего этажа, вскрыли дверь и запустили женщину в квартиру.

Днем уже пудожским пожарным пришлось забираться на балкон. Около двух часов дня в квартире закрылись дети. Пожарные через балкон проникли в квартиру на втором этаже и воссоединили семью. (фото: bk55.ru)