За замену сгнившего окна пенсионерки вынудили заплатить муниципалитет

Пожилая жительница Кондопоги устала биться с местной властью и пришла за помощью в прокуратуру, сообщили в надзорном ведомстве. Женщина – пенсионер и ветеран труда Карелии – вынуждена была замерзать в аварийном доме, где полностью сгнили оконные рамы.

Дом муниципальный, признан аварийным, женщина живет в нем, поскольку другого жилья у нее нет. Окно в квартире полностью сгнило, из-за этого очень холодно.

В районном бюджете нет средств на ремонт дома, поэтому заменять рамы пенсионерке пришлось за свой счет. Окно ей вставили за 18 тысяч рублей, сумма для пожилой женщины существенная.

Однако возместить затраты в администрации Кондопожского района отказались. Пенсионерка обращалась туда еще в ноябре прошлого года.

Власти сочли, что ремонтировать дом нецелесообразно, так как его рано или поздно все равно снесут. Никто не озаботился положением человека, который вынужден жить в этом доме и замерзать зимой.

Прокуратура подчеркнула, что обязанность по капитальному ремонту лежит на органе местного самоуправления. Поэтому пенсионерка может требовать компенсировать расходы на замену окна.

Прокуратура района в интересах женщины направила в суд исковое заявление к администрации в пользу пенсионерки. Мировой судья требования прокурора удовлетворил. Решение суда пока не вступило в законную силу. // Фото: rusdialog.ru