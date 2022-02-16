В Прионежском районе возникла нехватка медицинских работников

В 2021 году в Прионежье на постоянную работу приехали три медработника. В текущем году планируется трудоустроить еще пять медсестер. Но такое количество не решает дефицит кадров в сфере здравоохранения. Об этом сегодня шла речь на рабочем совещании, на котором обсуждалась социально-экономическая ситуация района.

«Вопрос обеспечения медицинскими кадрами стоит остро. И возврат к работе целевых институтов сыграет в этом положительную роль, так как в Карелии количество возвращающихся молодых людей после получения профобразования увеличивается. Но на ожидание уйдет время, а вопрос необходимо решать уже сейчас»,

- отметил глава республики Артур Парфенчиков.

Для привлечения медработников власти принимают усилия. Так, за три года для них приобретено четыре квартиры – три уже заняты, одна в ожидании жильцов. В небольших населенных пунктах открываются ФАПы. В поселке Шелтозеро для этих целей закуплено отдельное здание, уже функционирует амбулатория в поселке Пай. В этом году планируется строительство ФАПа в деревне Ялгуба, а также проведение капремонта рабочих помещений для медиков в поселке Шуя и деревне Вилга.

Продолжается обеспечение транспортом. К уже поставленным двум автомобилям скорой помощи и пяти единицам санитарного автотранспорта в этом году прибавится еще семь. Фото pixabay.com/orzalaga