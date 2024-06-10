За выходные в Карелии не произошло ни одного лесного пожара

За минувшие выходные в Карелии не произошло ни одного лесного пожара, сообщает

региональное Минприроды.

Последние на сегодня возгорания зарегистрированы 6 июня в Сортавальском округе, Кемском и Лахденпохском районах. Их общая площадь – 0,45 га, все они оперативно ликвидированы в течение суток. На утро 10 июня действующих лесных пожаров в Карелии нет.

В министерстве напоминают, что в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим, сохраняется запрет на разведение открытого огня. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима гражданам грозит штраф от 40 тыс. рублей, юридическим лицам – от 600 тыс. рублей.

Сообщить о лесном пожаре в Карелии можно по круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны +7 (8142) 55-55-80, звонок бесплатный.

С начала пожароопасного сезона в Карелии потушено 44 лесных пожара на общей площади 90 га.

Все возгорания ликвидированы в первые сутки. Самые распространенные причины лесных пожаров по предварительным данным – грозы (63%) и нарушение правил пожарной безопасности (32%), еще в 5% случаев причиной возгорания становились линейные объекты.