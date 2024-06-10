В Петрозаводске прошел Международный фестиваль кадетской дружбы

С 1 по 9 июня Петрозаводское президентское кадетское училище принимало у себя участников Фестиваля кадетской дружбы под названием «В единстве - сила!». В столице Карелии побывали делегации 33 довузовских образовательных организаций Министерства обороны России из 21 региона страны, а также представители Беларуси.

Цель Фестиваля — укрепление кадетских культурных связей, формирование духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма и товарищества среди подрастающего поколения.

Для участников фестиваля была подготовлена обширная программа, которая познакомила кадетов с историей, достопримечательностями, культурным наследием, туристическими и военно-историческими маршрутами Карелии.

Кадеты побывали на острове Кижи, сплавлялись по реке, участвовали в торжествах по случаю Дня республики 8 июня, представляли свои творческие номера. Эти дни, проведенные в Карелии, останутся в их памяти надолго.