10 июня 2024, 15:27
Прокуратура Петрозаводска проведет горячую линию для участников СВО
Жители карельской столицы смогут пообщаться с представителями надзорного органа в пятницу
В пятницу, 14 июня, прокуратура Петрозаводска проведет горячую линию. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Мероприятие будет посвящено вопросам обеспечения прав граждан, принимающих участие в специальной военной операции, а также призванных на военную службу по мобилизации.
О нарушениях прав участников СВО можно будет сообщить по телефону: (8142) 59-32-65. // Фото: unsplash.com / Filip Andrejevic