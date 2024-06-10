Прокуратура Петрозаводска проведет горячую линию для участников СВО

В пятницу, 14 июня, прокуратура Петрозаводска проведет горячую линию. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Мероприятие будет посвящено вопросам обеспечения прав граждан, принимающих участие в специальной военной операции, а также призванных на военную службу по мобилизации.

О нарушениях прав участников СВО можно будет сообщить по телефону: (8142) 59-32-65. // Фото: unsplash.com / Filip Andrejevic