За сутки в России умерли от коронавируса 84 человека

За последние сутки в России выявлены 6578 случаев заражения коронавирусом. Умерли 84 человека. Такую статистику сообщили в федеральном оперативном штабе.

В Карелии за сутки зарегистрированы 66 новых инфицированных. В больницы доставлены 20 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране болезнь унесла жизни 389 710 человек. Число случаев заражения превысило 21,38 миллиона. Фото: unsplash.com