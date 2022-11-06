За сутки от коронавируса в России умерли 62 человека

За последние сутки в России выявлены 4566 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 62 человека. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Карелии 38 новых заболевших. В больницы были доставлены пятеро пациентов.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 390 588 человек. Число случаев заражения превысило 21,46 миллиона. Фото: unsplash.com