Россиянам рассказали, когда сотрудник ГИБДД может остановить пешехода

Сотрудники ГИБДД в ряде случаев имеют право останавливать и даже задерживать не только водителей, но и пешеходов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на преподавателя Финансового университета при правительстве Кирилла Данилова.

Как отметил эксперт, сотрудник ГИБДД может остановить пешехода при наличии некоторых оснований. В их числе нарушение ПДД пешеходом, необходимость привлечь пешехода в качестве свидетеля или понятого, временный запрет движения.

Также инспектор имеет право попросить пешехода предъявить документы. В некоторых случаях человек может быть доставлен и в отделение полиции, например, в случае наличия ориентировки на него. Фото ria.ru