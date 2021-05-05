За сутки новых зараженных Covid-19 в России больше, чем выздоровевших

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 7975 человек. Скончались 360 пациентов, выздоровели - 7506. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 2432 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 711, в Ленинградской области - 87, в Архангельской области - 52, в Вологодской области - 39, в Мурманской области - 24.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 847 489 раз. Умерли 111 895 человек.

Напомним, в Карелии 4 мая Covid-19 выявлен у 39 человек. Фото potokmedia.ru