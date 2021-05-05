Медик назвал смертельную дозу алкоголя

Злоупотребление алкоголем в любом случае не обходится без последствий. Действия при алкогольном отравлении перечислил основатель медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович, его слова приводит «Вечерняя Москва».

Первые признаки того, что дело неладно - это тошнота, рвотные позывы, мигрень или точечные головные боли, головокружение, несвязная речь. При возникновении таких симптомов необходимо выпить активированный уголь и начать обильно пить воду без газа, затем нужно вызвать врача или доставить отравившегося в больницу.

«Обязательно и немедленно нужно вызывать скорую, если у человека начинаются сильные боли в пояснице, появляется кровь в рвоте, моче или стуле», - отметил собеседник издания.

Саванович также назвал смертельную дозу алкоголя. По его словам, это примерно 700-1000 миллилитров водки, если пить ее без закуски и перерывов. Чтобы уберечься от последствий, лучше ограничиться одним-двумя бокалами алкоголя, не смешивая напитки. Фото alcoholclub.ru