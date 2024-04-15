За посты в соцсети кондопожанина оштрафовали за дискредитацию армии

Посты в соцсети привели жителя Кондопожского района на скамью подсудимых. Теперь он заплатит штраф, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Внимание правоохранителей привлекли высказывания гражданина на его странице ВКонтакте. Они сочли, что кондопожанин дискредитирует Вооруженные Силы РФ.

Оснований для возбуждения уголовного дела не нашли, но открыли административное производство. Суд оштрафовал фигуранта на 30 тысяч рублей. // фото: pixabay.com