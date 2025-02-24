За неправильную входную дверь повысили штрафы

В России ужесточили наказание для владельцев квартир, чьи входные двери открываются наружу, передает АиФ. Как сообщил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук, такие действия нарушают правила пожарной безопасности и могут препятствовать эвакуации соседей в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее штраф за самовольное изменение направления открытия двери составлял 10 тысяч рублей. Теперь сумма наказания увеличена до 15 тысяч рублей. Кроме того, соседи имеют право потребовать вернуть дверь в исходное положение. Если владелец квартиры откажется выполнить это требование, вопрос может быть передан в суд.

Федорук пояснил, что дверь, открывающаяся наружу, занимает часть общего пространства лестничной клетки. Использование общедомового имущества, к которому относятся лестничные площадки, возможно только с согласия общего собрания собственников многоквартирного дома. // фото: freepik.com