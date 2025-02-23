Учителя задержали за домогательства к детям в Москве

В Москве задержан 39-летний учитель английского языка и танцев. Мужчину подозревают в домогательствах к детям, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, преподаватель вел частные занятия на дому. Один из учеников мужчины рассказал маме, что учитель гладил его и целовал по всему телу в качестве поощрения за хорошую учебу. Это продолжалось полгода. В тот же день стало известно об еще одном пострадавшем ребенке.

Преподавателя задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о насилии над несовершеннолетними. // Фото: freepik.com