Маленький ребенок умер после ужина

В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик умер после семейного ужина. Об этом инциденте сообщает «Фонтанка».

По данным источника, трагедия случилась 21 февраля. Ребенок почувствовал себя плохо после ужина. У него начались судороги, он стал задыхаться. В больницу дошкольника привезли в состоянии клинической смерти. Спасти его врачи не смогли.

Отмечается, что у мальчика были врожденные проблемы со здоровьем. Причину его смерти устанавливают специалисты.

Сообщается, что в семье есть еще пятеро детей. Умерший ребенок был приемным. // Фото: freepik.com