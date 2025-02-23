23 февраля 2025, 12:38
Маленький ребенок умер после ужина
В Петербурге выясняют причину смерти пятилетнего мальчика
В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик умер после семейного ужина. Об этом инциденте сообщает «Фонтанка».
По данным источника, трагедия случилась 21 февраля. Ребенок почувствовал себя плохо после ужина. У него начались судороги, он стал задыхаться. В больницу дошкольника привезли в состоянии клинической смерти. Спасти его врачи не смогли.
Отмечается, что у мальчика были врожденные проблемы со здоровьем. Причину его смерти устанавливают специалисты.
Сообщается, что в семье есть еще пятеро детей. Умерший ребенок был приемным. // Фото: freepik.com