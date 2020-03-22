22 марта 2020, 12:21
За неделю в Карелии задержан 21 человек за административные нарушения
Росгвардейцам поступило 523 вызова с охраняемых объектов и квартир
В Росгвардии представили результаты работы за неделю, с 13 по 20 марта.
За это время в Карелии по подозрению в совершении преступлений задержано 5 человек.
Группы задержания на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир задержали 21 гражданина за административные правонарушения.
Росгвардейцам поступило 523 вызова с охраняемых объектов и квартир, из них в 9 случаях были пресечены попытки хищения имущества организаций.