За неделю в Карелии задержан 21 человек за административные нарушения

В Росгвардии представили результаты работы за неделю, с 13 по 20 марта.

За это время в Карелии по подозрению в совершении преступлений задержано 5 человек.

Группы задержания на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир задержали 21 гражданина за административные правонарушения.

Росгвардейцам поступило 523 вызова с охраняемых объектов и квартир, из них в 9 случаях были пресечены попытки хищения имущества организаций.