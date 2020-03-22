Полиция продолжает поиски пропавшей Дарьи Карповой

Полиция Прионежского района все еще ищет пропавшую без вести Дарью Михайловну Карпову, 2003 года рождения. Несовершеннолетняя еще 6 марта ушла из дома в селе Заозерье.

Предположительно, разыскиваемая находится в Петрозаводске в районе Октябрьского проспекта или Перевалки. Может посещать крупные торговые центры столицы Карелии в компании подростков.

На вид ей 16 лет, рост средний - около 160 см. Была одета: удлиненная черная куртка, черные лосины с красно-белыми вставками по бокам, черные кроссовки.

Информацию о разыскмваемой просят сообщать по телефонам: +7-911-403-62-66, +7(8142)57-96-16, 73-90-22 или 02 (с мобильного - 102).