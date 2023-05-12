Юрий Ланев: «Настоящий туризм — это большая тяжелая работа»

…Они ходили в походы по 120 человек, ели с одного котелка и никогда не бросали друг друга в беде. Они и сейчас есть — это участники туристического клуба «Сампо». В далеком 1964 Юрий Ланев сумел объединить увлеченных походной романтикой и жаждой приключений людей самых разных возрастов и профессий.

Не зря считается, что самые крепкие браки те, где есть общие интересы и увлечения. Удивительный мир спортивного туризма Юрия Ланев открыл в юности и своей будущей супруге.

Сегодня Татьяна Ланева разбирает богатый домашний архив. Это более полутысячи газетных статей о лидере турдвижения Карелии, три огромные папки его рукописных материалов и два старых больших чемодана фотографий. В планах — написать книгу воспоминаний о Ланеве.

Заведующий кафедрой физвоспитания ПетрГУ, заслуженный работник физической культуры России и Карелии, первый в Карелии мастер спорта СССР по туризму Юрий Ланев остался в памяти его учеников, «самповцев», непревзойденным лидером, наставником, другом.