11 мая 2023, 10:25
Турнир «Кожаный мяч» пройдет на «Спартаке» в Петрозаводске
Традиционные состязания по футболу соберут в столице Карелии юных игроков
С 19 по 21 мая в Петрозаводске на стадионе «Спартак» пройдет региональный этап всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч». В соревнованиях примут участие мальчики 2010 года рождения из Петрозаводска и районов, рассказали в региональном Министерстве образования и спорта.
Торжественное открытие состоится 20 мая в 11:00, игры стартуют с 10:00.
Команды, которые пройдут отбор на региональном этапе, смогут защищать честь республики в финале. // фото unsplash.com