11 мая 2023, 10:25
Спорт

Турнир «Кожаный мяч» пройдет на «Спартаке» в Петрозаводске

Традиционные состязания по футболу соберут в столице Карелии юных игроков

С 19 по 21 мая в Петрозаводске на стадионе «Спартак» пройдет региональный этап всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч». В соревнованиях примут участие мальчики 2010 года рождения из Петрозаводска и районов, рассказали в региональном Министерстве образования и спорта.

Торжественное открытие состоится 20 мая в 11:00, игры стартуют с 10:00.

Команды, которые пройдут отбор на региональном этапе, смогут защищать честь республики в финале. // фото unsplash.com

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