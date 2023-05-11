Турнир «Кожаный мяч» пройдет на «Спартаке» в Петрозаводске

С 19 по 21 мая в Петрозаводске на стадионе «Спартак» пройдет региональный этап всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч». В соревнованиях примут участие мальчики 2010 года рождения из Петрозаводска и районов, рассказали в региональном Министерстве образования и спорта.

Торжественное открытие состоится 20 мая в 11:00, игры стартуют с 10:00.

Команды, которые пройдут отбор на региональном этапе, смогут защищать честь республики в финале. // фото unsplash.com