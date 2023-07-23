Юрист рассказал, можно ли жарить шашлык в городском дворе

Нарушают ли какие-то правила те, кто устанавливает во дворе многоэтажки мангал и жарят мясо, причем дым летит в окно соседям? Разъяснение адвоката Ирины Смоляковой публикует издание «АиФ».

«Разводить костры в городе, в том числе и в мангале, можно только на специально оборудованных площадках. В теории такое место может быть создано во дворе многоэтажки, но для этого жильцы должны провести собрание собственников, благоустроить территорию с соблюдением требований пожарной безопасности».

Иначе, по мнению юриcта, шашлычников могут привлечь по ст. 20.4. КоАП РФ и оштрафовать на сумму до 15 тысяч руб. Если это просиходит во время действия особого противопожарного режима, то штраф увеличивается до 20 тысяч.

Впрочем, считает юрист, даже при соблюдении требований противопожарного режима мангал во дворе может нарушать права соседей: например, из-за дыма, попадающего в квартиры. // Фото: Racool_studio / Freepik