Юные карельские гимнастки взяли золото на всероссийских соревнованиях

Отличные результаты на Всероссийских соревнованиях «Юной гвардии» показали маленькие гимнастки из РК. Они завоевали первое место, сообщили в Минспорта Карелии.

Состязания прошли в Пензенской области и были посвящены памяти педагога, создателя спортивного общества «Юная Гвардия» Эдуарда Афиян.

Юные спортсменки из Петрозаводска победили, их тренирует мастер спорта РФ по художественной гимнастике Валерия Нерушева.

В составе карельской команды выступили:

Анастасия Никитина, Арина Омельченко, Валерия Ялковская, Мария Цуранова, София Ефремова, Антонина Рысик, Есения Жукова, Ксения Лепакова, Милана Капустина, Анна Цуранова и Виолетта Степанова.

В групповых упражнениях гимнастки получили золотую медаль среди участниц 2014-2015 годов рождения.

Состав команды: Мария Цуранова, София Ефремова, Антонина Рысик, Есения Жукова, Ксения Лепакова, Валерия Ялковская.

В индивидуальной программе Анастасия Никитина стала абсолютной победительницей среди гимнасток 2016 года рождения в группе А. // Фото: Минспорта Карелии