Юные карельские гимнастки взяли золото на всероссийских соревнованиях
Отличные результаты на Всероссийских соревнованиях «Юной гвардии» показали маленькие гимнастки из РК. Они завоевали первое место, сообщили в Минспорта Карелии.
Состязания прошли в Пензенской области и были посвящены памяти педагога, создателя спортивного общества «Юная Гвардия» Эдуарда Афиян.
Юные спортсменки из Петрозаводска победили, их тренирует мастер спорта РФ по художественной гимнастике Валерия Нерушева.
В составе карельской команды выступили:
Анастасия Никитина, Арина Омельченко, Валерия Ялковская, Мария Цуранова, София Ефремова, Антонина Рысик, Есения Жукова, Ксения Лепакова, Милана Капустина, Анна Цуранова и Виолетта Степанова.
В групповых упражнениях гимнастки получили золотую медаль среди участниц 2014-2015 годов рождения.
Состав команды: Мария Цуранова, София Ефремова, Антонина Рысик, Есения Жукова, Ксения Лепакова, Валерия Ялковская.
В индивидуальной программе Анастасия Никитина стала абсолютной победительницей среди гимнасток 2016 года рождения в группе А. // Фото: Минспорта Карелии