«Российский Азимут» пройдет в парке Сортавалы

Спортсмены-ориентировщики со всей России в мае приедут в Сортавалу. Город примет Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, сообщили в Минспорта Карелии.

«Российский Азимут» состоится в республике уже в 16 раз, в минувшем году состязания проводили в Медвежьегорске.

Теперь соревнования состоятся в парке «Ваккосалми» в Сортавале, это будет 21 мая. Участвовать приглашают как профессионалов, так и любителей активного отдыха и природы.

Маршруты подготовят для спортсменов десяти возрастных категорий. Самым младшим будет 11 лет, старшая группа - 65 лет и более. Маленькие дети смогут совершить прогулку и искать контрольные пункты вместе с родителями.

Всем участникам «Российского Азимута» вручат по итогам памятные сувениры. // Фото: PDPics/ pixabay.com