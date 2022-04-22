Карельские спортсмены прошли по берегам Северного Ледовитого океана

Группа спортсменов из Карелии завершила поход на лыжах к Северному Ледовитому океану. Участники Федерации спортивного туризма РК прошли по Арктической зоне 280 километров, передает Минспорта республики.

Руководил лыжным походом Тимофей Бондарь. В команду таже вошли Станислав Максимов, Анна Филимонова, Варвара Соколова, Руслан Жданов, Константин Назаров, Иван Красный, Сергей Рюппиев, Никита Сырейщиков.

Сначала спортсмены планировали пройти более сложный маршрут по Полярному Уралу. Собирались от поселка Хальмер-Ю добраться до побережья Карского моря, а обратно вернуться через горный массив Полярного Урала, преодолев путь до Воркуты. Но свои коррективы внесла погода.

- Фактически стартовали от Воркуты, так как машине не дали пропуск на проезд к поселку,

- рассказал Станислав Максимов.

Лыжники дошли до Хальмер-Ю, потом по плану двинулись до побережья, прошли по нему 30 километров.

На обратном пути при подходе к горам попали в непогоду. Начался сильный ветер, поднялась пурга. Три дня спортсмены ждали на одном месте, выбились из графика.

Поэтому пришлось сократить маршрут и выходить по аварийному варианту. И все же сложный путь успешно преодолели. // Фото: Минспорта Карелии / ВКонтакте