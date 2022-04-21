Еще один спортзал открылся в Петрозаводске

Очередной спортивный зал появился в Петрозаводске. Его открыли в универмаге «Карелия», написал в соцсети мэр Владимир Любарский.

Площадь зала – 250 квадратных метров, в нем занимаются каратисты, которых тренирует Валентин Рынцын.

По мнению мэра, именно он стал основоположником становления боевых искусств в республике. Еще в 1980 году Рынцын привез в Карелию каратэ киокусинкай, а потом обучал ему спортсменов.

Напомним, в прошлом году в универмаге уже открыли четыре спортзала для карате, тхэквондо, бокса, фитнес-аэробики. В 2019 году в «Карелии» появились спортзалы тхэквондо и бокса. // Фото: AnnaKovalchuk/pixabay.com