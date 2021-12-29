Юноша в Беломорске угнал иномарку у родственника и попал в ДТП

Экипаж ДПС в декабре заметил на дороге в Беломорском районе съехавшую в кювет иномарку. Инспекторы решили выяснить, в чем дело, и обнаружили угонщика, сообщили в МВД Карелии.

В машине сидел 21-летний юноша из Беломорска. Он уверял, что является пассажиром, а водитель ушел за помощью. Правоохранители проверили его слова и выяснили что молодой человек врет. Оказалось, иномарку угнали.

За несколько часов до аварии юноша пришел к родственникам в гости. Он знал, что у одного из членов семьи есть автомобиль. Пока хозяин иномарки спал, юный беломорчанин нашел ключи от машины, незаметно взял их и уехал.

Он не справился с управлением на крутом повороте и вылетел в кювет. Возбуждено уголовное дело, его фигуранта подозревают в совершении и других противоправных деяний, по которым тоже возбуждены уголовные дела. // Фото: smolnarod.ru