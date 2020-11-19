Юбилейный фестиваль «Зимние фонтаны» пройдет в Петрозаводске

В Петрозаводске 6 декабря стартует юбилейный 30-й фестиваль «Зимние фонтаны». Мероприятие проводится в городе с 1990 года, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

В министерстве напомнили, что сейчас длина фестивальной трассы составляет 11,5 километра. Она проходит через контрольные точки - «Развилка», «Фонтан 1», «Фонтан 2».

Ширина трассы на участке от начала до «Развилки» составляет 25 метров. На так называемом Фонтановском кругу - от 15 до 6 метров. Самый узкий участок шириной от 3 до 5 метров длиной в 1,5 километра ведет к «Фонтану 2». Фото dofa.news