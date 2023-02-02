Ящик Пандоры открыт. Будут ли депутаты теперь «стучать» друг на друга?

Текст и фото: Антонина Кябелева

2 февраля в Петрозаводском городском суде было рассмотрено дело об административном правонарушении по статье о дискредитации использования Вооруженных Сил РФ (ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ), которое было возбуждено против депутата ЗС РК Эмилии Слабуновой. Заявление в полицию написал ее коллега по парламенту депутат Леонид Лиминчук, который услышал в выступлении Слабуновой на заседании парламентского комитета дискредитирующие армию мотивы.

Дело рассматривала судья Анна Нуриева. Она отклонила практически все ходатайства, поступившие от стороны защиты. А их было немало.

Интересно, что первоначально другой судья вернул протокол об административном правонарушении, составленный в отношении Слабуновой, вынеся соответствующее определение. В полиции, не дожидаясь, пока судебное решение вступит в законную силу, составили другой протокол, который и был рассмотрен 2 февраля.

На это обстоятельство обратил внимание защитник Александр Кобринский и ходатайствовал о прекращении дела. Он также говорил о том, что истек трехмесячный срок давности с момента выступления Слабуновой в парламенте. Сторона защиты просила вызвать в суд преподавателя ПетрГУ Александра Ильина, который бы пояснил свое заключение по поводу высказываний Слабуновой. Именно оно легло в основу административного дела против Слабуновой. Кобринский предлагал суду назначить экспертизу по делу, настаивая, что кандидат философских наук Ильин не обладает необходимыми знаниями, чтобы сделать качественное лингвистическое заключение. Все эти ходатайства Анна Нуриева оставила без удовлетворения.

В вину Слабуновой было поставлено сразу три эпизода. Само выступление в рамках заседания парламентского комитета, то, что она часть своего выступления разместила в своем телеграмм-канале, и то, что она там же поместила уже опубликованное заявление политкомитета партии «Яблоко» о мерах по предотвращению возможной ядерной войны. Кобринский настаивал, что в рамках одного административного дела нельзя объединять «три разных деяния, совершенные в разное время и разных местах». Судья не согласилась с мнением стороны защиты.

Естественно, возник вопрос, а привлекалась ли партия «Яблоко» за размещение своего заявления о ядерной угрозе, или дискредитацию Вооруженных Сил в тексте данного заявления усмотрели только в Карелии? Причем после того, как оно было размещено в телеграмм-канале карельского депутата. Старший лейтенант полиции Дмитрий Урманов сообщил, что не знает, привлекалась ли партия «Яблоко» к административной ответственности по поводу опубликованного ею заявления о ядерной угрозе. Собственно говоря, так и осталось неясным, что не так с опубликованным партией заявлением.

Во время судебного заседания была продемонстрирована видеозапись выступления депутата в ЗС РК. Так что присутствующие смогли оживить в памяти конкретные высказывания Эмилии Слабуновой, которые легли в основу заявления Лиминчука. Услышать, что конкретно говорила депутат в парламенте, может любой желающий, зайдя на официальный сайт ЗС РК. На 57-59 минутах выложенного в свободном доступе видео заседания комитета можно услышать фразы, которые поставили в вину карельскому депутату.

В полиции выступление Эмилии Слабуновой восприняли болезненно.

«На совместном заседании Законодательного Собрания Республики Карелия Эмилия Эдгардовна высказалась не по тематике проводимого собрания о нецелесообразности финансирования Вооруженных Сил Российской Федерации и выполнения ими своих задач. В том числе при проведении специальной военной операции, то есть призвала к тому, чтобы финансирование не вооруженных сил производилось, а образования, образовательных процессов. Таким образом, публично дискредитировала действия и Вооруженных Сил Российской Федерации, и государственных органов исполнительной власти»,

- сказал Урманов.

Он сообщил, что необходим субъективный умысел на дискредитацию, и его в действиях Слабуновой тоже обнаружили. Урманов рассказал, что на Слабунову и раньше жаловались по поводу ее, как он выразился, «антивоенной деятельности». Этого оказалось достаточно, чтобы доказать «субъективный умысел».

На вопрос защитника о том, произносила ли Слабунова словосочетание «Вооруженные Силы Российской Федерации», Дмитрий Урманов отказался отвечать. Да и что было ответить, если депутат этих слов не произносила?

Зато после ее выступления представитель Главы РК в ЗС РК Юрий Шабанов, и это тоже было на представленной в суде записи, назвал спецоперацию тем словом из пяти букв, которое «простым смертным» публично вроде говорить запрещено. Журналистам его запретили почти сразу после начала спецоперации. А вот Шабанову можно, причем публично и во всеуслышание.

Во время судебного перерыва слушатели, впечатленные речью Шабанова, стали приставать к Урманову с вопросом: мол, как же так, одних привлекают к ответственности, а другие спокойно говорят запретные слова, и с них все, как с гуся вода? Откровенно говоря, этот вопрос и меня уже давно мучает. Дмитрий Урманов наконец-то внес ясность. Судя по его объяснениям, тем, кто поддерживает спецоперацию, можно ее называть тем самым словом из пяти букв. Это нормально, так как у говорящего нет «субъективного умысла» на дискредитацию. А вот критически настроенным гражданам это слово говорить не рекомендуется, если, конечно, они не хотят неприятностей.

Эмилия Слабунова своей вины не признала. Она заметила, что те слова, которые присутствуют в протоколе, «даже на молекулярном уровне» не говорят ни о какой дискредитации. Она призналась, что впервые в жизни сталкивается с тем, что фактически за нее решают, о чем она думает, и что у нее в голове:

«Я впервые в жизни, за все годы своей жизни оказалась в ситуации, когда, не приведя ни одной цитаты на мой вопрос по тому обвинению, которое мне вменяется, на глазах у всего белого света конструируется мой мысленный план некий… Такое впечатление, что все те, кто говорил о приближающемся конце света, наверное, им можно ответить: «Да, вот, конец света наступил. Любому из вас расскажут, что у вас в ваших мыслях».

Александр Кобринский считает, что данное административное дело – сведение счетов члена одной партии с представителем другой партии: «Депутат от «Единой России» решил отомстить своему политическому противнику, депутату от оппозиционной партии. Вот и все. Ничего другого здесь нет. Я очень прошу суд не создавать такого прецедента. Это первый прецедент в России. Не было еще у нас такого, чтобы депутат представительного органа субъекта Российской Федерации сводил счеты. Если Эмилия Эдгардовна Слабунова будет признана виновной, мы просто откроем ящик Пандоры. Все будут друг на друга писать доносы».

Анна Нуриева признала Слабунову виновной в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации и назначила наказание в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей.

Это решение может быть обжаловано в Верховном суде Карелии. Эмилия Слабунова сказала, что обязательно воспользуется этим правом.